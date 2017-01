Papa Francesco: a messa Epifania, “culto del potere, dell’apparenza e della superiorità” sono “schemi mondani, piccoli idoli”

“Questi sono gli schemi mondani, i piccoli idoli a cui rendiamo culto: il culto del potere, dell’apparenza e della superiorità. Idoli che promettono solo tristezza, schiavitù, paura”. Con queste parole il Papa ha fatto il ritratto di coloro che pensano che un Re debba nascere soltanto nei palazzi del potere. “Quegli uomini vennero dall’Oriente per adorare, e vennero a farlo nel luogo proprio di un re: il Palazzo”, ha sottolineato durante l’omelia dell’Epifania a proposito dei Magi. “Lì essi giunsero con la loro ricerca: era il luogo idoneo, perché è proprio di un Re nascere in un palazzo, e avere la sua corte e i suoi sudditi. È segno di potere, di successo, di vita riuscita. E ci si può attendere che il re sia venerato, temuto e adulato, sì; ma non necessariamente amato”. “E fu proprio lì dove incominciò il cammino più lungo che dovettero fare quegli uomini venuti da lontano”, il racconto di Francesco: “Lì cominciò l’audacia più difficile e complicata. Scoprire che ciò che cercavano non era nel Palazzo ma si trovava in un altro luogo, non solo geografico ma esistenziale. Lì non vedevano la stella che li conduceva a scoprire un Dio che vuole essere amato, e ciò è possibile solamente sotto il segno della libertà e non della tirannia; scoprire che lo sguardo di questo Re sconosciuto – ma desiderato – non umilia, non schiavizza, non imprigiona. Scoprire che lo sguardo di Dio rialza, perdona, guarisce. Scoprire che Dio ha voluto nascere là dove non lo aspettavamo, dove forse non lo vogliamo. O dove tante volte lo neghiamo. Scoprire che nello sguardo di Dio c’è posto per i feriti, gli affaticati, i maltrattati e gli abbandonati: che la sua forza e il suo potere si chiama misericordia”. “Com’è lontana, per alcuni, Gerusalemme da Betlemme!”, ha esclamato il Papa.