Messa Epifania: annunciata la data della Pasqua, il 16 aprile

“Il primo marzo sarà il giorno delle Ceneri, inizio del digiuno della sacra Quaresima. Il 16 aprile celebrerete con gioia la Santa Pasqua del nostro Signore Gesù Cristo”. Lo ha annunciato il diacono, in latino, subito dopo la proclamazione del Vangelo e subito prima dell’omelia del Papa. Questa tradizione antichissima, che risale ai primi secoli della Chiesa, è dettata da due motivi: il primo pratico – i calendari liturgici non erano disponibili per tutti – e il secondo teologico: ricordare che la Resurrezione di Cristo è centrale nella storia della salvezza. Dalla data della Pasqua, derivano tutte le altre feste liturgiche, annunciate anch’esse dal diacono: il 25 maggio, l’Ascensione del Signore (per l’Italia il 28 maggio); il 4 giugno, la festa di Pentecoste; il 15 giugno la festa del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo (per l’Italia il 18 giugno); il 3 dicembre la prima domenica dell’Avvento.