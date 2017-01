Epifania: mons. Nosiglia (Torino), “questa città tante volte si mostra indifferente e poco propensa ad accogliere gli immigrati”

“Non dobbiamo mai scoraggiarci di fronte a tante difficoltà che affrontiamo ogni giorno, nel nostro cammino di inserimento in questa città che tante volte si mostra indifferente ed estranea se non sospettosa e poco propensa ad accogliere gli immigrati come vorremmo”. Lo ha affermato questa mattina l’arcivescovo di Torino, monsignor Cesare Nosiglia, presiedendo nella Chiesa del Santo Volto la celebrazione eucaristica per l’Epifania. Commentando il brano evangelico dei Magi, Nosiglia ha osservato che “Dio lo possiamo incontrare ogni giorno nelle piccole esperienze quotidiane che facciamo in famiglia, nel sorriso dei bambini e nelle persone povere, senza pretese, ma ricche di umanità e di amicizia”. “Con loro – ha aggiunto – possiamo riconoscere la sua presenza e offrirgli i nostri tesori di affetto, di tenerezza, di amore”. L’arcivescovo ha voluto anche esprimere “vicinanza e sostegno alle comunità cristiane che soffrono nel mondo per la persecuzione e le violenze ricevute” e ha ricordato “le persone innocenti uccise per gli attentati che insanguinano tanti Paesi”. Nosiglia ha invitato i presenti a “operare uniti per edificare un mondo dove ogni persona e ogni comunità sia messa in grado di esprimere in piena libertà il suo credo religioso e i suoi valori culturali, che vanno riconosciuti come una ricchezza per tutta la società”. L’arcivescovo ha poi puntato il dito verso “la situazione degli immigrati nella nostra diocesi” evidenziando che “occorre che le comunità cristiane si impegnino fattivamente, sia sul piano dell’accoglienza, sia su quello dell’integrazione ecclesiale e sociale, in modo che, accanto alla pur necessaria opera di solidarietà, cammini anche la promozione dei giusti diritti di cui è soggetto ogni persona, ogni famiglia, ogni lavoratore, ogni bambino o giovane delle varie comunità etniche che vivono tra noi”.