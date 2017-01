Giubileo: 300 senzatetto distribuiscono 50mila libretti “icone di Misericordia”, poi tramezzino e bevanda omaggio del Papa

Si chiama “Icone di Misericordia”, ed è un piccolo opuscolo tascabile, dono di Papa Francesco, sul Giubileo appena concluso. E’ stato lo stesso Papa a presentarlo, durante l’Angelus, e a distribuirne in piazza San Pietro 50mila esemplari una volta conclusa la preghiera mariana. A farlo sono stati i poveri, i senzatetto e i profughi, insieme a molti volontari e religiosi. Al termine della distribuzione è stato offerto ai distributori d’eccezione, oltre 300, un tramezzino e una bevanda da parte di Papa Francesco. “Continuare ad offrire, come uno dei piccoli frutti del Giubileo straordinario da poco concluso, alcuni spunti di riflessione e di preghiera sulla misericordia infinita di Dio”. Questo, spiega l’Elemosineria apostolica, l’obiettivo del libretto, in cui la figura di Gesù Misericordioso è presentata in queste poche pagine attraverso sei episodi evangelici che raccontano l’esperienza di altrettante persone trasformate dal suo amore: la peccatrice, Zaccheo, Matteo il pubblicano, la samaritana, il buon ladrone, l’apostolo Pietro. Sei icone, appunto, di misericordia.