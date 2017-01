Diocesi: Torino, oggi al Santo Volto la Festa dei popoli con mons. Nosiglia

La Chiesa di Torino, in occasione della solennità dell’Epifania, celebra oggi, venerdì 6 gennaio, la Festa dei popoli. L’iniziativa, promossa dell’ufficio diocesano per la Pastorale dei migranti, si svolgerà presso la Chiesa del Santo Volto. Sarà l’arcivescovo di Torino, monsignor Cesare Nosiglia, a presiedere alle 12 la celebrazione eucaristica a cui parteciperanno tutte le comunità immigrate presenti in diocesi. A seguire è previsto un momento di festa. Per domenica 15 gennaio, invece, è in programma in tutte le parrocchie della diocesi di Torino la Giornata mondiale del migrante e del rifugiato, sul tema “Migranti, minorenni, vulnerabili e senza voce”.