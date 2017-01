Diocesi: San Marco Argentano-Scalea, il vescovo Bonanno apre la visita pastorale

“Dichiaro aperta la visita pastorale nella diocesi di San Marco Argentano-Scalea”. A scriverlo in un decreto recante data 6 gennaio 2017 è monsignor Leonardo Bonanno, vescovo della diocesi calabra. “Trascorso oltre un quinquennio della mia presenza alla guida di questa Chiesa particolare di San Marco Argentano-Scalea – si legge nel decreto – permane mia primaria preoccupazione operare per il bene della Comunità diocesana, sulla scia di quanto il Santo Padre ci chiede, sull’esempio di Cristo Buon Pastore”. La visita pastorale inizierà la seconda domenica di Pasqua, detta “della divina misericordia”. Mons. Bonanno, rivolgendosi ai sacerdoti diocesani, evidenzia come “il ricordo di tanti incontri che ho avuto con voi, hanno suscitato in me il desiderio di questa santa istituzione che, nella nostra Chiesa, favorirà e permetterà al vescovo, primo responsabile della pastorale, di incontrare e meglio conoscere il popolo di Dio che gli è stato affidato”. Il presule sammarchese si accinge “ad affrontare questo impegno nel nome del Signore e con la massima attenzione alla voce dello Spirito che guida la barca di Pietro, in questi tempi difficili per incoraggiare ed orientare la nostra amata Chiesa”. Con altro provvedimento mons. Bonanno provvederà a nominare come con visitatore il vicario generale della diocesi e gli altri collaboratori nelle persone dei vicari foranei, “i quali mi accompagneranno in questa significativa missione tra le comunità parrocchiali della diocesi”.