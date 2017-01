Diocesi: San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto, domenica 8 gennaio mons. Bresciani incontra le persone in situazione di separazione, divorzio e nuova unione

Sarà il vescovo di San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto, monsignor Carlo Bresciani, il relatore all’incontro mensile del “percorso diocesano di vita e di fede per le persone che vivono in situazione di separazione, divorzio e nuova unione” che si svolgerà domenica 8 gennaio a San Benedetto del Tronto. L’appuntamento, ospitato presso il Centro pastorale di via Pizzi 25, prenderà il via alle 15.45 per concludersi alle 18. Si tratta di un’iniziativa – spiega l’equipe diocesana del gruppo Orchidea – “per rispondere alla sollecitazione di Papa Francesco” che, al punto 291 dell’Amoris Laetitia, ricorda che “la Chiesa deve accompagnare con attenzione e premura i suoi figli più fragili, segnati dall’amore ferito e smarrito, ridonando fiducia e speranza, come la luce del faro di un porto o di una fiaccola portata in mezzo alla gente per illuminare coloro che hanno smarrito la rotta o si trovano in mezzo alla tempesta”.