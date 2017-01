Diocesi: Roma, domani quattro vedove saranno consacrate nell’Ordo Viduarum

Sono quattro le donne vedove che domani, sabato 7 gennaio, saranno consacrate nell’Ordo Viduarum della diocesi di Roma. La celebrazione, che si svolgerà alle 10.30 nella basilica di Santa Cecilia a Roma, sarà presieduta da monsignor Guerino Di Tora, vescovo ausiliare della Capitale e delegato diocesano per l’Ordo Viduarum. Le quattro vedove andranno ad aggiungersi alle nove che, dal 2013, sono state consacrate dopo l’istituzione dell’Ordo Viduarum da parte del cardinale vicario Agostino Vallini. Il numero potrebbe presto crescere, visto che – afferma la referente Grazia D’Anna – “altre vedove stanno compiendo un cammino di discernimento”. Si tratta infatti di un fenomeno in aumento: “La consacrazione delle vedove – prosegue – nota già nella Chiesa antica, torna ad essere praticata e sta diffondendosi nelle diocesi d’Italia e del resto del mondo”. Nel corso del rito, le vedove emetteranno liberamente e in forma definitiva il proposito di permanere per sempre nella condizione vedovile. “Durante la consacrazione le vedove consegnano il proprio anello nuziale al vescovo – spiega D’Anna – che dopo averlo benedetto lo restituisce come segno del rapporto sponsale con lo sposo – che rimane – e con la Chiesa”. “Da quel momento – aggiunge – non cambia l’impegno verso la famiglia, come mamme e nonne, e nei confronti della comunità ecclesiale dove siamo attive come catechiste, ministri straordinari dell’Eucaristia o volontarie in gruppi caritativi”. “E poi – continua – cerchiamo di vivere il ministero della consolazione per essere vicine a chi è segnato dalla sofferenza, dal lutto, portando il nostro aiuto”. Le vedove consacrate – conclude D’Anna – sono “in attesa dell’approvazione da parte del Papa della costituzione apostolica, allo studio della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, con la quale l’Ordo Viduarum sarà ripristinato per la Chiesa universale”.