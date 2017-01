Diocesi: Napoli, oggi il card. Sepe in cattedrale presiede la celebrazione eucaristica per la Festa dei popoli

In occasione della festività dell’Epifania, l’arcivescovo di Napoli, il cardinale Crescenzio Sepe, presiede oggi, venerdì 6 gennaio, alle 11 in Cattedrale, la celebrazione eucaristica per la Festa dei popoli, organizzata dall’ufficio diocesano Migrantes, diretto da don Pasquale Langella. Saranno presenti – si legge in una nota – “le comunità cinese, polacca, ucraina, cingalese e tamil, filippina, latino-americana, africana anglofona, etiope-eritrea con i loro colori, canti e danze”. “Al termine della celebrazione – conclude la nota – l’arcivescovo distribuirà ai piccoli ospiti i doni offerti dal Movimento cristiano lavoratori (Mcl) e dal Sovrano militare Ordine di Malta”.