Diocesi: Molfetta, riprende il percorso per persone separate, divorziate e di nuova unione

“L’auspicio del Papa perché nelle diocesi si ‘realizzino adeguate iniziative di accoglienza e vicinanza a quanti, pur condividendo gli insegnamenti della Chiesa sulla famiglia, sono segnati da esperienze dolorose di fallimento e di separazione’, è fatta propria” dal vescovo Domenico Cornacchia e dalla diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi. Infatti, riprendono il prossimo 18 gennaio gli incontri, programmati dall’ufficio di pastorale familiare, per quanti vivono situazioni di famiglia particolari di “amore ferito”: separati, divorziati e di nuova unione. “L’ascolto della Parola di Dio e il confronto accogliente e reciproco costituiscono il metodo di incontro per essere sempre più consapevoli della propria appartenenza alla Chiesa”, si legge in una nota della diocesi. Appuntamento presso la Casa di Preghiera (Prov. Terlizzi-Sovereto), alle ore 20. “Alla ricerca del Bene”, il tema trattato il 18 gennaio e “Appartieni alla Chiesa” il 23 febbraio. È prevista una giornata di spiritualità il 26 marzo. E ancora si parlerà di “Solo ma non da solo” il 26 aprile, di “Dio, Amore nella mia vita” il 24 maggio e di “Guarire per – donare” il 28 giugno.