Diocesi: Alba, da oggi a Sampeyre il campo giovani invernale

È iniziato oggi pomeriggio il campo invernale 2017 promosso per i giovani over 18 dall’Azione Cattolica della diocesi di Alba. I partecipanti si sono ritrovati alle 18 in piazza Medford, ad Alba, per partire alla volta di Sampeyre, dove saranno ospiti nella Casa alpina diocesana. Fino a domenica 8 gennaio rifletteranno su tema “RiflettiAMOci”. Nella giornata di domani, sabato 7 gennaio, riceveranno la visita del vescovo di Alba, monsignor Marco Brunetti. “Dopo la meravigliosa esperienza della Giornata mondiale della gioventù della scorsa estate – si legge in una nota – questo deve essere l’anno della testimonianza di quel volto misericordioso di Gesù che abbiamo incontrato”.