Beni culturali: Issr Vicenza, a marzo convegno su “Il patrimonio religioso”

Sarà “Il patrimonio religioso culturale. Conoscere, conservare, valorizzare” il tema del primo convegno nazionale promosso dall’Istituto superiore di Scienze religiose (Issr) “S. Maria di Monte Berico” di Vicenza, collegato alla Pontificia Facoltà Teologica Marianum di Roma. L’iniziativa, che si terrà il 9 marzo a Verona presso la Gran Guardia e il 10 marzo a Vicenza presso l’Issr, “si propone di istituire un dialogo interdisciplinare tra esperti del mondo ecclesiastico e laico per individuare i metodi più opportuni per approfondire la conoscenza del patrimonio religioso culturale e individuare i criteri tecnici e gestionali più idonei per un’adeguata valorizzazione”. Per i promotori, infatti, “conoscere le radici culturali del nostro patrimonio è fondamentale per poter meglio apprezzare il valore dell’eredità ricevuta e così indirizzare correttamente la sua conservazione ai fini della valorizzazione connessa alla tutela della dignità collettiva, in un momento storico in cui sono ingenti i danni e le irreversibili perdite”. Il convegno verrà articolato su quattro aree tematiche: arte ed architettura sacra, paesaggi e luoghi della fede, valorizzazione del patrimonio religioso culturale e fenomenologia del pellegrinaggio. Chi desidera partecipare al convegno come relatore deve far pervenire agli organizzatori la propria proposta di intervento entro il 28 gennaio. Info: www.issrmonteberico.it/call_for_papers