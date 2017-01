Reddito di inclusione: anche la Comunità Progetto Sud aderisce all’appello di Alleanza contro la povertà

Anche la Comunità Progetto Sud di Lamezia Terme ha aderito all’appello di Alleanza contro la povertà che propone l’introduzione del Reis (Reddito di inclusione sociale) come misura nazionale rivolta a tutte le famiglie che vivono la povertà assoluta in Italia. L’associazione fondata da don Giacomo Panizza va così ad aggiungersi a quasi una quarantina di organizzazioni – tra cui Acli, Caritas Italiana e altre realtà associative, oltre che rappresentanze dei Comuni e delle Regioni, enti di rappresentanza del terzo settore e sindacati – che, si legge in una nota, “portano con loro sia il sostegno di un’ampia base sociale sia l’esperienza della gran parte dei soggetti oggi impegnati nei territori a favore di chi vive condizioni d’indigenza”.