Papa con terremotati: mons. Russo (Fabriano), “che umanità” nelle sue parole. “un momento molto familiare”

Esprime soddisfazione per l’udienza concessa stamattina da Papa Francesco alle popolazioni terremotate del Centro Italia monsignor Stefano Russo, vescovo di Fabriano-Matelica. “È stato un momento molto familiare – racconta al Sir -, aspettavamo questo appuntamento come anche le parole di Francesco, che non ci ha rivolto: Sua Santità ha preso spunto dal nostro vissuto concreto. Che umanità! Alcuni della nostra diocesi sono riusciti anche a salutarlo, rendendo anche più indimenticabile la giornata”. “È proprio vero – aggiunge Russo – che bisogna ripartire dalla ricostruzione dei cuori, delle nostre persone per poter poi passare alla rimessa a nuovo delle case. Ma i rapporti interpersonali, i legami di solidarietà e di amicizia sono decisivi per creare le basi per una ‘struttura’ in grado di reggere nel tempo…”.