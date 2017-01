Freddo: Comunità S.Egidio, appello per “una raccolta straordinaria di coperte, sacchi a pelo e altri aiuti ai senza dimora”

Di fronte all’arrivo, ampiamente previsto, del freddo e la non sostenibilità delle condizioni di vita in strada, la Comunità di Sant’Egidio lancia un appello “per una raccolta straordinaria di coperte, sacchi a pelo e altri aiuti ai senza dimora che in questi giorni sono particolarmente a rischio in tutte le città italiane”. Saranno distribuiti durante le cene itineranti, che la Comunità svolge durante tutto l’anno portando bevande e pasti caldi, e in alcune visite straordinarie che saranno effettuate per l’emergenza delle prossime ore.

“La larga solidarietà vissuta a Natale – quando, con la collaborazione di tanti volontari, i pranzi con i poveri promossi da Sant’Egidio hanno coinvolto oltre 40 mila persone in Italia – dimostra che cresce il numero di chi desidera contribuire alla costruzione di città più umane – si legge in una nota diffusa oggi -. Rappresenta al tempo stesso una domanda pressante alle istituzioni perché migliorino la rete di protezione sociale nei confronti di chi ha bisogno, a partire dai ripari notturni per i senza dimora”. Info: www.santegidio.org