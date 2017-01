Diocesi: Roma, al via lunedì un corso per operatori di pastorale familiare ispirato all’Amoris Laetitia

“Fare pastorale familiare” è l’itinerario di formazione per operatori pastorali fondato sui contenuti dell’Amoris laetitia che prenderà il via lunedì 9 gennaio, dalle 18.45 alle 21.15, presso il Pontificio Seminario Romano Maggiore (piazza San Giovanni in Laterano 4). Promosso dal Centro diocesano per la pastorale familiare del Vicariato di Roma, il corso proseguirà con altri 7 incontri a cadenza quindicinale (stesso orario) più due giornate di ritiro fino al 21 maggio. Il progetto, spiega il cardinale vicario Agostino Vallini, “è stato pensato in forma di laboratorio con i partecipanti che interagiscono con l’aiuto di una guida partendo dal loro vissuto familiare”. E citando un passaggio dell’Amoris laetitia ricorda che “Papa Francesco chiama pastori e laici a sviluppare nuove vie pastorali per rinnovare e dare slancio alla pastorale della famiglia”. Aggiunge monsignor Andrea Manto, incaricato del Centro diocesano per la pastorale familiare, che “Vogliamo creare una équipe di famiglie che possa affiancare i vescovi di settore, trovare coppie che, insieme ai parroci e ai movimenti, sappiano far nascere e portare avanti la pastorale familiare per prefettura. Perché la fede si rafforza donandola e condividendola”. Alle coppie partecipanti, prosegue, “sarà chiesto di interagire tra loro” rileggendo la propria esperienza di matrimonio alla luce dell’esortazione apostolica “rendendosi punti di riferimento per altre coppie”. Il via lunedì con un “Quadro storico–culturale del nostro tempo con particolare riferimento alle coppie–famiglie”, tenuto da Elisa Manna, responsabile Centro studi Caritas di Roma, e monsignor Manto. A guidare i successivi incontri saranno tra gli altri lo psichiatra Tonino Cantelmi e il teologo Robert Cheaib. Alcune coppie porteranno la propria testimonianza ai partecipanti e non mancherà il contributo di sacerdoti come il vescovo Angelo De Donatis, il gesuita padre Jean Paul Hernandez, don Josè Maria La Porte, docente all’Università della Santa Croce.