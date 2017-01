Diocesi: Prato, il 10 gennaio il tradizionale concerto della cappella musicale e della corale S. Francesco chiude le feste

A Prato il periodo natalizio termina con il “Musicone”, tradizionale concerto di Natale della Cappella musicale della cattedrale e della corale San Francesco di Galceti, in programma il 10 gennaio in duomo (ore 21,15). Quest’anno, accanto ai classici natalizi come Adeste Fideles e Ninna Nanna di Natale, verranno eseguiti brani della tradizione inglese e irlandese, come White Christmas, O Holy Night e altri ancora. Il gran finale, come sempre, sarà tutto pratese con l’Antifona e l’Inno di Santo Stefano del compositore Augusto Borgioli. Le corali sono dirette dal maestro Paolo Fissi, all’organo si alterneranno Pina Sauro e il canonico Marco Pratesi. I cantanti solisti sono Elisabetta Ciani (soprano), Cristina Fogli (contralto), Leonardo Melani (tenore) e Alessandro Calamai (baritono). Accompagna l’orchestra Nuove Assonanze. Fondata da Pietro Novellucci nel 1673, la Cappella musicale della cattedrale di Prato è una vera e propria istituzione culturale cittadina. Dagli anni Sessanta, per volere del compianto canonico Vinicio Dolfi – storico direttore della Corale polifonica, scomparso un anno fa – si tiene il concerto natalizio conosciuto come il “Musicone”. L’Associazione Corale San Francesco nasce nel 1988, si specializza in musica sacra e poi amplia il proprio repertorio con brani di musica leggera e cinematografica. Diretta dal maestro Paolo Fissi, vanta numerose collaborazioni con artisti importanti, come il baritono Giorgio Gatti e il pianista Pietro De Maria.