Diocesi: Napoli, domani la Befana dei migranti. Mcl dona giocattoli ai bambini

In occasione della festa dell’Epifania, domani, venerdì 6 gennaio, si svolgerà a Napoli il tradizionale appuntamento con la Befana dei migranti. Dopo la celebrazione eucaristica delle 11 in Duomo, l’arcivescovo diocesano, il cardinale Crescenzio Sepe, aprirà nella basilica di Santa Restituta la distribuzione di circa 300 giocattoli per i bambini delle comunità degli immigrati che vivono in città. Una parte dei doni verrà consegnata anche ai piccoli ospiti degli orfanotrofi. L’iniziativa è organizzata dal presidente provinciale del Movimento cristiano lavoratori (Mcl), Michele Cutolo, per il quale “i bambini sono ancora la ferita più aperta della tragedia dei tanti immigrati che tentano la sorte attraversando il ‘mare nostrum’ a bordo di barconi di fortuna”. “La loro sorte ci sta a cuore – prosegue – e per questo motivo anche quest’anno abbiamo voluto dedicare soprattutto a loro la giornata dell’Epifania”. Si tratta di “un segnale di dialogo tra le tante culture che convivono pacificamente nella nostra città dove vivono migliaia di migranti, ancor più importante in queste giornate segnate da eventi drammatici legati al terrorismo”. “Un segnale di pace – conclude Cutolo – anche per ricordare a tutti che gli immigrati e i rifugiati meritano sempre attenzione e non bisogna in alcun modo equipararli ai terroristi, nemici in primo luogo proprio di queste donne e uomini costretti a scappare dai loro paesi”.