Diocesi: Lamezia Terme, oggi concerto di Natale alla casa di riposo “Tamburelli”

Torna anche quest’anno il “Concerto di Natale” che il Coro polifonico di Lamezia Terme terrà oggi pomeriggio, alle 15.30 nella Casa di riposo cittadina per anziani “Tamburelli”, iniziativa, osserva monsignor Giuseppe Ferraro, di “rilevante valore sociale” e “appuntamento di solidarietà” con il compito di “trasferire la gioia, lo spirito e il calore del Natale attraverso l’esecuzione di brani dal sapore natalizio”. Il concerto, spiega il direttore, il maestro don Pino Latelli, intende “strappare un sorriso a chi è segnato tante volte dalla sofferenza e dalla solitudine”. Nel corso della manifestazione il Coro eseguirà brani polifonici soprattutto a carattere sacro natalizio: tra questi Adeste fideles, Astro del ciel, Bianco natale; la Vergine degli Angeli tratta dall’opera “La forza del destino” di Giuseppe Verdi; Panis Angelicus di Frank; Tu scendi dalle stelle. Nato per iniziativa del vescovo emerito di Lamezia Terme, monsignor Vincenzo Rimedio, il Coro esegue musiche sacre di epoca antica e recente, brani profani e di musica leggera calabrese, brani inediti di compositori locali scoprendo e valorizzando in tal modo il patrimonio musicale lametino. Ha partecipato a numerosi raduni di cori polifonici e ha animato, nel recente passato, la solenne Messa trasmessa da Rai Uno.