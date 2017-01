Diocesi: Genova, domenica il card. Bagnasco celebra Messa per la Giornata mondiale del migrante e del rifugiato

Domenica 8 gennaio a Genova, alle ore 16, in San Lorenzo, il card. Angelo Bagnasco, arcivescovo di Genova e presidente della Cei, celebra la S. Messa per la Giornata mondiale del migrante e del rifugiato. Al centro della Giornata (che a livello nazionale si celebra domenica 15 gennaio), quest’anno Papa Francesco ha posto i “Migranti minorenni, vulnerabili e senza voce”. A Genova, la celebrazione in San Lorenzo è animata dalle comunità cattoliche dei migranti della Diocesi, con canti, letture e intenzioni. Sarà presente anche la Comunità Ucraina.