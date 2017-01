Diocesi: Aversa, il 12 gennaio, a Giugliano l’inaugurazione dell’Eupolis 2016-2017

Giovedì 12 gennaio si svolgerà a Giugliano (ore 19, Its Galvani, via Marchesella 188) l’evento inaugurale dell’anno formativo 2017 della Scuola di formazione all’impegno sociale e politico della diocesi di Aversa, organizzata dall’associazione Eupolis. Il convegno, alla presenza del presidente di Eupolis, il vescovo di Aversa, mons. Angelo Spinillo, affronterà il tema “Democrazia partecipata e lotta alle mafie” e avrà come ospite il presidente della Commissione parlamentare antimafia, Rosy Bindi. “La Scuola diocesana di Eupolis, alla sua terza edizione – si legge in una nota -, intende contribuire alla formazione di cittadini coscienti e responsabili che guardino alla politica come a un luogo di espressione della dignità umana e di perseguimento del bene comune”. Questo spirito è sintetizzato nel motto di Eupolis: “Stimolare i competenti e dare competenze ai sensibili”. La Scuola intende “contribuire allo sviluppo del territorio diocesano con un approccio pro-positivo, contribuendo a fare crescere ‘dal basso’ una seria formazione e coscientizzazione sociale dei cittadini per il bene comune e per la legalità”. La formazione di Eupolis si articola in 3 laboratori: “LexLAB, sulla buona amministrazione locale con moduli di approfondimento su enti locali, appalti pubblici e servizi sociali”; “ImpreLAB sull’economia sociale, che intende trasmettere competenze operative e conoscenze teoriche nel campo dell’impresa sociale”; “CiviLAB sulla cittadinanza responsabile che fornisce un quadro culturale-metodologico per orientarsi e agire in modo qualificato in campo sociale, esprimendo sensibilità civico-partecipativa e spirito solidale”. L’offerta formativa di Eupolis si completa con eventi e convegni pubblici. Info: www.eupolis.it