Diocesi: Avellino, domenica 8 il saluto a mons. Francesco Marino

In occasione del dodicesimo anniversario di ordinazione episcopale, domenica 8 gennaio la comunità diocesana di Avellino saluterà monsignor Francesco Marino, nominato da Papa Francesco lo scorso 11 novembre vescovo di Nola. La celebrazione eucaristica sarà ospitata alle 18 nella Cattedrale di Avellino. Consacrato vescovo dal cardinale Crescenzio Sepe l’8 gennaio 2005, mons. Marino fece il suo ingresso nella diocesi irpina sette giorni dopo. E proprio il 15 gennaio il neo vescovo di Nola inizierà il suo ministero episcopale per la comunità ecclesiale nolana, succedendo a monsignor Beniamino Depalma che ha presentato la propria rinuncia per raggiunti limiti d’età.