Cardinale Scola: per l’Epifania pranzo in arcivescovado con 8 senzatetto

In occasione dell’Epifania, domani, venerdì 6 gennaio, l’arcivescovo di Milano, il cardinale Angelo Scola pranzerà con 8 senzatetto che dalle 13 saranno ospiti in arcivescovado come piccola rappresentanza di coloro che sono seguiti da Caritas Ambrosiana. A condividere il pranzo con il card. Scola saranno 3 stranieri – di cui due di fede musulmana – e 5 italiani, tutti di età compresa tra i 25 e i 65 anni. In precedenza, l’arcivescovo presiederà in Duomo il pontificale per la solennità dell’Epifania del Signore, in programma alle 11. Alle 16, invece, il card. Scola presiederà i Secondi Vespri dell’Epifania. Entrambi gli appuntamenti liturgici verranno trasmessi in diretta sul sito diocesano www.chiesadimilano.it e da Chiesa Tv (canale 195 del digitale terrestre). Radio Mater, invece, manderà in onda alle 12.20 la registrazione dell’omelia che l’arcivescovo pronuncerà durante la celebrazione eucaristica mattutina.