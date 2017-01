Diocesi: Vicenza, domenica 8 gennaio la Giornata di sensibilizzazione per la scelta dell’insegnamento della religione cattolica

Domenica 8 gennaio tutte le parrocchie della diocesi di Vicenza vivranno la Giornata di sensibilizzazione per la scelta dell’insegnamento della religione cattolica a scuola. Riflessioni, preghiere, testimonianze e distribuzione di simpatici adesivi predisposti dall’Ufficio Irc (diretto da mons. Antonio Bollin) della diocesi berica coinvolgeranno ragazzi e famiglie nel delicato momento delle iscrizioni al nuovo anno scolastico. Il tema scelto per quest’anno è “Religione a scuola…libera-mente!”. “Lo slogan individuato – si legge in una nota della diocesi – vuole ricordare da un lato che questo insegnamento, assicurato dallo Stato, rimane una libera scelta di studenti e famiglie, ma dall’altro manifesta il suo obiettivo, quello cioè di aiutare i ragazzi a liberare la mente, sviluppando capacità di giudizio critico e di autonomia di pensiero”.

A questo proposito, il vescovo Beniamino Pizziol, in una lettera rivolta agli studenti e ai loro genitori in occasione delle iscrizioni scolastiche, suggerisce “ai ragazzi di scegliere con fiducia l’Irc a scuola, nella convinzione che la dimensione religiosa non sottrae nulla a ciò che è umano, ma semmai lo fonda e lo garantisce e che ogni religione ha il compito di accompagnare gli uomini nella ricerca del senso della vita e nel discernimento del bene”. Mons. Pizziol ha rivolto un pensiero anche ai responsabili degli Istituti Scolastici e ai docenti delle altre discipline perché “venga superata la tentazione di emarginare l’Irc e questa sia invece considerata un valore aggiunto per una scuola a servizio della persona”. Nell’anno scolastico in corso l’88,85 % della popolazione scolastica vicentina ha scelto di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica a scuola. Numeri importanti, che testimoniano il buon operare dei docenti di questa materia che hanno saputo rendere l’insegnamento della religione cattolica a scuola un luogo importante di alfabetizzazione religiosa e di educazione valoriale, ma anche un laboratorio di crescita umana e culturale. L’Ufficio diocesano per l’insegnamento della religione cattolica ha messo a disposizione nel sito internet diocesano il materiale utile per le celebrazioni di domenica, come le preghiere dei fedeli, oltre a materiale informativo utile da divulgare.