Vocazioni: suor Alicia Vacas Moro (comboniana), “in Terra santa per testimoniare la riconciliazione”

Suor Alicia Vacas Moro

Missionaria comboniana, spagnola, medico: suor Alicia Vacas Moro attualmente presta il suo servizio accudendo le suore anziane del suo istituto, a Verona. Dopo sette anni in Egitto, dal 2008 ha trascorso un lungo periodo a Betania. Giunta in Terra santa dopo una cruenta fase di tensione tra israeliani e palestinesi, ha vissuto “il dramma di due popoli divisi” e ha accudito le popolazioni cristiane e musulmane nella Striscia di Gaza dopo l’operazione “Piombo fuso”. La religiosa ha raccontato al convegno nazionale vocazionale Cei, in corso a Roma alla Domus Pacis, le sofferenze che ha visto nelle popolazioni locali. “La Gaza che ho trovato era uguale alla Aleppo di oggi”, tra morti, feriti, sofferenze, distruzioni. “Come suore ci siamo date il compito di tendere una mano a chiunque”, indipendentemente dalla nazionalità o dalla fede religiosa, “una mano tesa al di là del muro che separa” israeliani e palestinesi. “Tante persone ci chiedevano: Ma dov’è Dio a Gaza? E io scoprivo che era nelle rovine, anche nelle mie rovine, nelle mie debolezze”. Sollecitata dalle domande della moderatrice, suor Alicia ha spiegato: “Siamo lì, in quelle terre, per testimoniare la riconciliazione, la verità, la pace, non certo per schierarci con l’una o con l’altra parte. Per portare riconciliazione occorre vivere riconciliati”.