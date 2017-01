Vocazioni: mons. Dal Molin (Cei), “essere una missione permanente richiede coraggio e fantasia”

“Il Sinodo 2018 ‘Giovani, fede e discernimento vocazionale’ rappresenta il nostro orizzonte di riferimento per questo viaggio, verso il quale ci muoviamo ora e nei prossimi mesi”. Lo ha detto ieri pomeriggio monsignor Domenico Dal Molin, direttore dell’Ufficio nazionale per la pastorale delle vocazioni (Unpv), aprendo i lavori del convegno nazionale in corso a Roma sul tema “Alzati, e non temere. Vocazioni e Santità: io sono una missione”. Il nostro impegno, ha aggiunto, è di “aiutarci ad ‘andare più in là… sempre oltre’, superando le resistenze e le paure del profeta Giona. Andare oltre, facendo rinascere in noi la gioia di una consapevolezza ritrovata e di quegli incontri che hanno stravolto la nostra vita, come la donna Samaritana al pozzo di Sichem”. Al convegno sono rappresentate tutte le regioni italiane e le diocesi presenti sono oltre 160, per un totale di circa 700 partecipanti iscritti. “Gesù invia in missione chi ha condiviso con lui sogni e realtà, forza e debolezza, bellezza e gratitudine. Egli – ha concluso mons. Dal Molin – affida questo compito a chi gli ha consegnato, senza riserve, la propria vita. Essere una missione permanente richiede coraggio, audacia, fantasia e voglia di ‘andare più in là'”.