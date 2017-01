Papa Francesco: udienza, “auguro a tutti serenità e pace per il nuovo anno”, ricorda l’Epifania

“Auguro a tutti serenità e pace per il nuovo anno”. È l’augurio del Papa per il 2017, pronunciato al termine della prima udienza generale, svoltasi in Aula Paolo VI, di fronte a circa 6mila persone. Salutando i fedeli di lingua italiana, Francesco ha chiesto ai giovani di “sapere considerare ogni giorno del nuovo anno come un dono di Dio, da vivere con riconoscenza e rettitudine, e sempre andando avanti, sempre”. Poco prima, salutando i fedeli polacchi, il Papa ha ricordato la festa dell’Epifania, che celebreremo dopo domani. “Per le strade delle vostre città e di molte località – ha detto Francesco – sfileranno solenni cortei dei Magi. Partecipando a queste manifestazioni e rivolgendo ai presenti il saluto di San Francesco: ‘Pace e bene’, ricordate a tutti che Gesù, nato a Betlemme e presente nel mondo, è vicino a noi, ci porta la salvezza e vuole abitare nel cuore di ciascuno”.