Papa Francesco: udienza ai terremotati aperta dalla Croce della Gmg. In Quaresima Peregrinatio della Croce nelle diocesi terremotate

Ad aprire l’incontro di domani, in Aula Paolo VI, di Papa Francesco con i terremotati di Marche, Umbria, Lazio ed Abruzzo sarà la Croce della Giornata mondiale della Gioventù. A confermare la notizia al Sir è don Paolo Sabatini, incaricato diocesano per la pastorale giovanile della diocesi di Ascoli Piceno, tra i promotori dell’iniziativa. “Alcuni giovani terremotati porteranno la Croce della Gmg dal Papa – spiega il sacerdote – per lanciare il pellegrinaggio della Croce nella diocesi terremotate. Il pellegrinaggio prenderà il via il Mercoledì delle Ceneri, 1° marzo, per poi muoversi attraverso le diocesi colpite dal terremoto. Il programma è ancora in via di definizione e dovrebbe avere come prime tappe Norcia, Amatrice, Ascoli per terminare il 25 marzo nella basilica di Loreto, dove nello stesso giorno si terrà la veglia regionale per le vocazioni. La Croce sarà poi portata, la Domenica delle Palme, a Panama dove nel 2019 si svolgerà la Gmg”. “Per i nostri giovani si tratta di un momento particolarmente significativo, a maggiore ragione adesso che molti di loro sono stati segnati dal dramma del terremoto”, conclude don Sabatini.