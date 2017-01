Papa Francesco: domani l’incontro con i terremotati “per portare consolazione e speranza”

“Un incontro dedicato specialmente a quanti hanno perduto i loro cari, la casa, la sicurezza economica, a quanti sono sfollati dalla loro terra; un appuntamento che il Papa vuole riservare a coloro che portano in modi diversi le ferite causate dal sisma e attendono consolazione e speranza”. Così l’arcivescovo di Spoleto-Norcia, monsignor Renato Boccardo, parla dell’udienza di domani, 5 gennaio, in Vaticano, di Papa Francesco alle persone del Centro Italia colpite dai terremoti del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre. All’udienza saranno presenti anche i sindaci dei comuni terremotati di Marche, Umbria, Lazio ed Abruzzo, con loro anche Vasco Errani, commissario straordinario del governo per la ricostruzione nei territori colpiti dal terremoto, Fabrizio Curcio, capo del dipartimento della Protezione Civile e rappresentanti dei Vigili del Fuoco e della Sovrintendenza.

Ad aprire l’incontro, in Aula Paolo VI, alle 11 sarà la Croce della Giornata mondiale della Gioventù, portata a spalla da alcuni giovani terremotati. La presenza della Croce, spiega don Paolo Sabatini, incaricato diocesano per la pastorale giovanile della diocesi di Ascoli Piceno, è “per lanciare il pellegrinaggio della Croce nella diocesi terremotate. La peregrinatio prenderà il via il Mercoledì delle Ceneri, 1 marzo, per poi muoversi attraverso le diocesi colpite dal terremoto, passando per Norcia, Amatrice, Ascoli e altre zone e terminare il 25 marzo nella basilica di Loreto, dove nello stesso giorno si terrà la veglia regionale per le vocazioni. Per i nostri giovani si tratta di un momento particolarmente significativo, a maggiore ragione adesso che molti di loro sono stati segnati dal dramma del terremoto”. Alle 11.30 è previsto l’ingresso di Papa Francesco, cui seguiranno la testimonianza di un prete e quella di una famiglia terremotata. Dopo l’intervento del Pontefice ci sarà un momento di preghiera.

Dalla arcidiocesi di Spoleto-Norcia arriveranno circa 800 terremotati, accompagnati da mons. Boccardo e dai loro parroci. Tra questi don Luciano Avenati, parroco dell’Abbazia di S. Eutizio in Preci, che saluterà il Pontefice. Da Amatrice, Accumuli e Cittareale, della diocesi di Rieti, sono attese almeno 500 persone, altre se ne aggiungeranno direttamente a Roma, dove molte sono sfollate in seguito al sisma. Per monsignor Domenico Pompili, vescovo di Rieti, l’udienza di domani è “un ulteriore segno della vicinanza del Papa che si informa costantemente sulle vicende dei terremotati. Ci chiede di stare accanto a loro e lui stesso, con questa udienza, si offre come accompagnatore”.

Dalla diocesi di Ascoli Piceno, racconta il vescovo monsignor Giovanni D’Ercole, “verranno quasi tutti i terremotati, quelli che possono. Saremo una decina di pullman, quindi cercheremo di portare la loro presenza. La parola del Papa, che è ci è stato sempre vicino, sarà sicuramente di grande conforto. Anche questi sono gesti che incoraggiano e danno speranza”.