Europa e migrazioni: al via in 16 paesi con un sondaggio online il progetto “Necme”

Con il lancio ufficiale di un sondaggio online sulla percezione pubblica della migrazione, il progetto europeo “Necme – Nuove forme di cittadinanza europea nell’era della migrazione” è iniziato in 16 diversi paesi europei. Il progetto, finanziato nell’ambito del programma Europa per i cittadini dell’Unione europea, coinvolge 17 organizzazioni della società civile provenienti da 16 paesi diversi, ed è coordinato dalla Fondazione Italiana “Giovanni e Francesca Falcone”, creata nel 1993 da parenti e colleghi dei due magistrati uccisi dalla mafia nel 1992. Il progetto, si legge in un comunicato, “mira a esplorare come i fenomeni migratori influenzano la società civile europea in termini di nuove esperienze di impegno civico e cittadinanza attiva”. Punto di partenza il sondaggio online, elaborato dall’Università di Palermo e dall’Università di Valmiera (Lettonia) e lanciato simultaneamente in tutti i paesi del progetto, per “cogliere la percezione dei fenomeni migratori e dei migranti nella società europea, anche analizzando come i migranti possano essere vittime della criminalità organizzata o esserne coinvolti”. L’ indagine sarà condotta online durante i prossimi due mesi ed è disponibile all’indirizzo https://www.surveymonkey.com/r/C5XKDLF

I paesi coinvolti sono: Albania, Belgio, Bulgaria, Croazia, Italia, Lettonia, Malta, Macedonia, Germania, Grecia, Polonia, Portogallo, Repubblica ceca, Romania, Serbia, Spagna. I partner sono associazioni non profit, fondazioni e università.