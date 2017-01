Epifania: a Casteldaccia (Palermo), festa multietnica per bambini e gara di solidarietà

Una Festa multietnica dell’Epifania per centinaia di bambini disagiati di Palermo e provincia e la distribuzione di sacchetti con la spesa a chi non ha da mangiare. Grazie ad una gara di solidarietà si moltiplicano le iniziative benefiche del missionario laico Pino Lo Giudice, fondatore dell’associazione “Gruppo di preghiera Maria Immacolata” di Casteldaccia (Pa). Il primo appuntamento è il 6 gennaio, a partire dalle 15.30: saranno insieme bambini ospiti di centri di accoglienza e i figli dei volontari dell’associazione e degli iscritti all’Anfi, l’associazione finanzieri d’Italia. I minori ospiti del Centro di accoglienza Padre Nostro fondato dal Beato Pino Puglisi, delle associazioni “Casa di tutte le genti”, “Il giardino di Madre Teresa”, “Centro internazionale delle culture Ubuntu” e del quartiere Brancaccio guidati dalla responsabile Agata Di Maio, saranno trasportati alla “Cittadella dell’Immacolata” di Casteldaccia, in contrada Cavallaro. Tutti i piccoli partecipanti riceveranno giocattoli nuovi. Al termine i volontari serviranno una ricca merenda con rosticceria e dolciumi. Inoltre, in occasione della riapertura, dopo la pausa natalizia, della Mensa della solidarietà, il 24 gennaio, il missionario laico Pino Lo Giudice avvierà, a partire dal 25 gennaio e ogni 15 giorni di mercoledì, la distribuzione di sacchetti con la spesa, contenenti generi alimentari di prima necessità donati ai 50 anziani di Palermo, Bagheria e Casteldaccia che pranzano alla mensa e a tutte le altre persone bisognose che si presenteranno alla “Cittadella dell’Immacolata”. “Sempre più benefattori – dichiara Pino Lo Giudice – rendono possibili queste opere di misericordia a beneficio di tanti poveri, minori e anziani ai quali le istituzioni non riescono a dare risposte immediate. E’ un miracolo quotidiano vedere tante persone che non si girano dall’altra parte quando incontrano un fratello bisognoso”.