Disabilità: Uildm Salerno, domani concerto per l’Epifania e mostra “L’arte della ceramica”

Verranno presentati domani, giovedì 5 gennaio, a Salerno, i frutti del progetto “Laboratori per l’autonomia” rivolto a persone con disabilità e finanziato dall’Unione italiana lotta alla distrofia muscolare (Uildm) nazionale con i fondi Campagna Primavera 2015. “È stato un percorso mirato a sviluppo, potenziamento e consolidamento di competenze per l’autonomia personale, cognitiva, emotiva e socio-relazionale di giovani adulti con disabilità”, spiega Elvira Rizzo, presidente della Uildm-sezione di Salerno. “Da sempre crediamo che l’autonomia dei nostri ospiti sia indispensabile e – conclude – lavoriamo da anni per raggiungere questo obiettivo”. Domani, alle 17 presso la sede Uildm, è in programma il Concerto per l’Epifania con musiche e canti natalizi a cura del laboratorio di canto a cui parteciperà l’orchestra Alfa Sound diretta dal maestro Mario Alfano. Inoltre sarà possibile visitare l’esposizione di manufatti in ceramica realizzati dagli ospiti della struttura.