Diocesi: Tortona, la “Peregrinatio” della reliquia del sangue di san Orione fa tappa a Voghera

Prosegue la “Peregrinatio” della reliquia del sangue di san Luigi Orione nei Comuni della diocesi di Tortona, terra natia del sacerdote fondatore della Piccola Opera della Divina Provvidenza. La reliquia, proveniente da Roma, è giunta a Tortona lo scorso 13 dicembre. Dopo essere stata accolta nel monastero Villa Charitas e ospitata prima presso le Suore Sacramentine non vedenti in Villa Charitas, poi nel Piccolo Cottolengo don Orione e infine presso la Casa Madre delle Piccole Suore Missionarie della Carità, la reliquia sarà trasferita a Voghera dove, nella giornata di domani, giovedì 5, giungerà alle 17 nella parrocchia di san Pietro. Alle 18 è in programma una celebrazione eucaristica. Anche Sarà possibile rendere omaggio alla reliquia anche durante la giornata di venerdì 6 gennaio quando sarà esposta in occasione delle messe delle 8, 10 e 11,15. La reliquia proseguirà poi il suo percorso nella diocesi tortonese. Farà tappa a San Sebastiano Curone, nella casa di riposo San Giuseppe, per concludere il pellegrinaggio il 15 gennaio nella basilica-santuario della Madonna della Guardia a Tortona.