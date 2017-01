Diocesi: Tivoli, stasera incontro di preghiera dei giovani con il vescovo Parmeggiani

Si terrà questa sera, presso la parrocchia di Cristo Re a Marcellina (Rm), un incontro tra il vescovo della diocesi di Tivoli, mons. Mauro Parmeggiani, e i giovani e giovanissimi dei gruppi presenti nel territorio diocesano che va da Guidonia fino ad Arcinazzo Romano passando per Tivoli e Subiaco. La serata, organizzata dal Servizio diocesano per la pastorale giovanile, ha per tema “Light of the World” e ha come scopo quello di fare incontrare i giovani, a partire da quelli che parteciparono nel luglio scorso alla Giornata mondiale della gioventù di Cracovia, far comprendere loro come siano importanti per la Chiesa che, per volontà di Papa Francesco, proprio a loro dedicherà il prossimo Sinodo dei vescovi e come da loro possano venire stimoli e indicazioni per una rinnovata pastorale giovanile.

Dopo un momento di accoglienza e di preghiera, che inizieranno alle ore 19, a partire dalle ore 20 i giovani saranno invitati a partecipare ad attività di scambio di idee e condivisione circa il loro ruolo/servizio nella comunità ecclesiale di appartenenza diocesana e parrocchiale, nella scuola e negli ambienti di vita che frequentano. “A loro – si legge in una nota – sarà chiesto su quali fronti desiderino impegnarsi per il bene della propria Chiesa diocesana ma anche per il futuro del pianeta che essi stessi devono vivere da protagonisti non rassegnati a subire le decisioni dei più forti ma con quella capacità propositiva e creativa che possiedono proprio perché giovani e che devono poter esprimere per non perdere e non far perdere la speranza a sé stessi e ai loro coetanei. A loro sarà chiesto anche quale aiuto possa venire concretamente offerto dal mondo degli adulti”. Tutto ciò, insieme alle “provocazioni che verranno sicuramente dalla preparazione al Sinodo dei vescovi”, “servirà come base per reimpiantare una pastorale giovanile più attinente alla vera realtà dei giovani oggi e per favorire una presa di possesso delle sorti della loro vita per scelte durature e che diano luce a loro e al mondo”. L’incontro, nello spirito natalizio, si concluderà con una festa insieme.