Diocesi: Teggiano, domani incontro pubblico con il vaticanista Paolo Rodari alla presenza del vescovo De Luca

Si terrà domani a San Marco di Teggiano (diocesi Teggiano – Policastro), per iniziativa del circolo Acli “Camminare insieme” in collaborazione con la parrocchia di San Marco guidata da don Vincenzo Gallo, l’incontro pubblico con Paolo Rodari, scrittore e vaticanista de La Repubblica e autore del libro “La Custode del Silenzio”. Il volume, spiega un comunicato, aprirà “un’attenta conversazione sul tema proprio del silenzio e del ruolo che le parole hanno nella vita comune”. Protagonista del libro è Antonella Lumini, che, pur vivendo in una grande città come Firenze, dopo aver terminato il lavoro part time presso la Biblioteca nazionale si rifugia nella sua casa lasciando entrare solo il silenzio. La donna si definisce “una eremita in città”, pronta ad accogliere nella sua casa chiunque vada a trovarla “lasciando ad ognuno di essi parole di conforto e forza”. “La mia è una consegna. Ti porterò dentro questo viaggio, che ora può essere raccontato”, ha detto a Rodari Antonella Lumini prima di iniziare la narrazione della sua storia. Durante l’appuntamento sarà anche possibile ascoltare la testimonianza di chi della clausura sta facendo un percorso di vita dopo essersi brillantemente laureata come la giovane Michela Arnone, novizia del Monastero Ruviano in provincia di Caserta. Le conclusioni saranno affidate al vescovo di Teggiano-Policastro, monsignor Antonio De Luca.