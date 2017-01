Diocesi: San Vincenzo de’ Paoli Terni, domani conferenza stampa sui primi tre mesi Emporio bimbi

Domani, giovedì 5 gennaio, alle ore 11, presso la sede dell’Emporio Bimbi della San Vincenzo de’ Paoli in via Pascoli 10, a Terni, si terrà la conferenza stampa della per illustrare l’attività svolta nei primi tre mesi dall’avvio dell’Emporio, destinato esclusivamente ai più piccoli con servizi ricreativi e fornitura di beni di prima necessità per bimbi e mamme. Alla conferenza interverranno la coordinatrice del progetto Antonella Catanzani e i volontari della San Vincenzo. Sarà inoltre presentata la tradizionale festa della Befana della San Vincenzo che si terrà il 6 gennaio presso il centro centro sociale di Valenza. Una tradizione d’inizio anno, che nello spirito dell’associazione di volontariato San Vincenzo de’ Paoli di Terni, rinnova una piacevole occasione di festa e d’incontro per molte famiglie, per ritrovarsi insieme in allegria. Una solidarietà attiva ed estesa che si alimenta di quell’amore che privilegia gli altri, perché i poveri, i deboli, i bisognosi siano amati e accolti.