Diocesi: Roma, il 6 gennaio il card. Vallini visita il presepe vivente della parrocchia di S. Giulio

Un presepe vivente per raccogliere offerte da destinare al rifacimento del tetto della propria chiesa parrocchiale non più agibile. Lo hanno organizzato dallo scorso 21 dicembre i fedeli della parrocchia romana di San Giulio di Roma, invitando a nome del parroco, padre Dario Frattini, il più ampio numero di visitatori possibile. Il 6 gennaio, solennità dell’Epifania del Signore, ci sarà un ospite d’onore: alle 17.30 il cardinale vicario Agostino Vallini si recherà in visita al presepe. La rappresentazione vivente è ancora visibile il 6, 7 e 8 gennaio dalle 16.30 alle 19.30.