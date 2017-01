Diocesi: Nola, sabato 7 il saluto all’amministratore apostolico Beniamino Depalma

La Chiesa di Nola dice il suo “grazie” all’amministratore apostolico, mons. Beniamino Depalma, vescovo a Nola dal 1999, per “questi felici anni vissuti con la certezza della sua presenza gioiosa e discreta, della sua disponibilità all’accoglienza e all’ascolto, del suo paterno abbraccio”. E lo dice “rendendo lode alla Santa Trinità per il cammino percorso attraverso la condivisione della Parola e del Pane”. Per questo, sabato 7 gennaio, alle 18.30, si ritroverà, nella basilica cattedrale di Nola, “per celebrare l’Eucaristia e per abbracciare, ancora una volta, monsignor Depalma”, al termine del suo ministero episcopale, e ricordare – come lo stesso presule ha scritto nel Documento finale del Sinodo diocesano – che “come Chiesa di Nola abbiamo una lunga storia fatta da persone dal cuore grande e buono che hanno servito il Vangelo e la comunità con generosità e passione, anteponendo al vantaggio personale il bene di tutti e creando così attorno a sé stili e prassi concrete di comunione e di relazioni. Prima che di programmi e strutture, la nostra è una storia di volti e di nomi, di persone e di incontri”.