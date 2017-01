Diocesi: mons. Russo (Fabriano), incontro del Papa con terremotati “rispecchia desiderio di sentirci ascoltati ed abbracciati”

Anche la realtà ecclesiale e civile della diocesi di Fabriano-Matelica ha dovuto fare pesantemente i conti con i danni generati dal terremoto e le parrocchie si sono organizzate con un pullman e mezzo per permettere a oltre 70 persone di prendere parte all’Udienza di domani in Vaticano voluta da Papa Francesco per le popolazioni del Centro Italia devastate dalle scosse. Il vescovo Stefano Russo, alla vigilia della partenza, nutre attese importanti. “In un tempo in cui il sisma ha inciso profondamente ed emotivamente sulle persone – spiega al Sir -, questo segno rispecchia profondamente il nostro desiderio di sentirci ascoltati ed abbracciati. Dal Santo Padre ci aspettiamo parole rassicuranti, non la soluzione ai nostri problemi”. Per il presule, inoltre, questo appuntamento costituisce “l’occasione, come cristiani, di essere ricondotti a una dimensione più vera e giusta nell’affrontare l’emergenza di questi mesi. Non serve scoraggiarci, ma abbiamo bisogno di figure paterne che ci sostengono e ci incoraggiano. Come Papa Bergoglio, appunto”.