Diocesi: Macerata, domenica concerto di Natale nella chiesa delle clarisse scalze di Fano

Dopo il successo del concerto di Natale “Attorno al Presepio. Canti popolari natalizi del barocco italiano e spagnolo” tenutosi il 28 dicembre 2016 nel santuario basilica della Misericordia a Macerata, la produzione natalizia della Cappella musicale della cattedrale di Macerata diretta da Carlo Paniccià sarà riproposta integralmente nella chiesa delle carmelitane scalze di Fano domenica 8 gennaio alle 16, ultimo giorno del tempo di Natale. Il monastero della carmelitane Scalze di Fano si trova in Località Sant’Andrea in Villis n.12, e dal 30 ottobre ospita la comunità delle carmelitane di Tolentino, costretta a lasciare il monastero a seguito dei gravi danneggiamenti subiti dal complesso a causa del terremoto. Come per il precedente concerto, la formazione corale maceratese sarà accompagnata dall’ensemble strumentale composto da Marylisa Mariani, Laura Veroli (clarinetti), Marco Romanelli (percussioni) e Teresa Wang (organo). Il repertorio prevede l’esecuzione di alcuni villancicos natalizi tratti dal “Cancionero de Uppsala” (1556) e il “Dialogo de’ pastori al Presepe di Nostro Signore” (1600) di Giovanni Francesco Anerio.