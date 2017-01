Diocesi: Cuneo, nel 2017 i 200 anni dell’istituzione con la bolla ‘Beati Petri Apostolorum Principis’. Su “La Guida” tutte le tappe

La prima pagina de "La Guida" di domani, 5 gennaio

“Il 17 luglio del 1817, è eretta la diocesi di Cuneo con la bolla pontificia ‘Beati Petri Apostolorum Principis’ di Pio VI, il Papa che era passato in città come prigioniero di Napoleone”. Lo segnala “La Guida”, settimanale cattolico cuneese, nel numero in uscita datato 5 gennaio. “Occasione per l’erezione – si legge nella prima pagina della testata – fu il riordino delle circoscrizioni ecclesiastiche piemontesi e sarde del Regno Sabaudo, per opera del quale fu decretato lo scorporamento del territorio della nuova diocesi da quella di Mondovì, sotto la cui giurisdizione tutte le parrocchie del cuneese erano state trasferite nel 1805”. “Nel 2017 celebreremo i 200 anni della diocesi di Cuneo – scriveva il vescovo di Cuneo e Fossano mons. Piero Delbosco nella Lettera pastorale 2016-17 dedicata al tema dell’abitare –. Non è un semplice fatto di cronaca. È l’occasione per verificare quanto si è cercato di ‘abitare’ questa nostra terra e per rendere grazie a Dio per la sua presenza viva e per i doni ricevuti”. Per i 200 anni dell’istituzione della diocesi di Cuneo, prosegue la testata, “sono molti gli appuntamenti in calendario”.

Per il momento si segnala che le celebrazioni si apriranno con la messa in piazza Galimberti il 16 luglio alle ore 18 con la presenza di tutti i vescovi del Piemonte. “È la data esatta del decreto di Papa Pio VI – scrive mons. Delbosco – che ha dato il via al cammino diocesano. Non ci limiteremo a questo appuntamento; sono in corso di elaborazione altre iniziative che ricordino la storia, i personaggi, le grandi iniziative che hanno inciso sul tessuto ecclesiale e sociale cuneese”. “La Guida” settimana per settimana ripercorrerà le tappe significative della storia diocesana.