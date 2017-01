Diocesi: Cosenza, stasera mons. Nolè incontra famiglie e operatori pastorali del settore

Questo pomeriggio, alle ore 18, presso il Seminario cosentino “Redemptoris Custos”, l’arcivescovo di Cosenza-Bisignano, monsignor Francescantonio Nolè, incontrerà le famiglie e gli operatori di pastorale familiare sul tema “L’alleanza feconda di presbiteri e sposi per una vera pastorale ecclesiale”. L’iniziativa rientra nel programma diocesano stilato a seguito del convegno pastorale dello scorso settembre, al termine del quale il vescovo cosentino ha annunciato che “i prossimi tre anni saranno dedicati alla famiglia”. Il coinvolgimento delle diverse foranie della diocesi – come precisano dall’Ufficio famiglia – vuole essere “un percorso di formazione alla missione”, per una “riscoperta del sacramento delle nozze” per “tutti gli sposi della diocesi che intendano impegnarsi nel servizio alle famiglie, in parrocchia e in diocesi”. Il primo incontro si è svolto lo scorso 11 dicembre nelle diverse vicarie della diocesi, in contemporanea, mentre il secondo, oggi, sarà tenuto dal presule cosentino. “La fame di preparazione e di impegno ci deve portare a chiedere una formazione che ci sveli sempre più il mistero grande della famiglia”, ha detto mons. Nolè. Gli incontri successivi saranno il 5 marzo e il 14 gennaio.