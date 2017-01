David Maria Turoldo: Gruppo Abele, un documentario a 100 anni dalla nascita

Il 13 gennaio a Torino (Binaria – via Sestriere, 34, ore 18.30), il Gruppo Abele promuove un incontro con don Luigi Ciotti dedicato alla figura di padre David Maria Turoldo, in occasione del documentario “David Maria Turoldo. Viaggio alla ricerca di un Profeta”, realizzato da don Andrea Bigalli. Il videoreportage racconta la vita di padre David Maria Turoldo, in occasione del centesimo anniversario della sua nascita. Alla presentazione interverrà anche l’autore. Padre Turoldo nacque a Coderno (Udine) nel 1916 e morì a Milano nel 1992. Poeta e filosofo, collaborò attivamente con la Resistenza antifascista, e durante la guerra fondò il quotidiano clandestino “L’Uomo2, attraverso il quale promosse le istanze di rinnovamento culturale della Chiesa. Appoggiò attivamente le riforme di Papa Giovanni XXIII e il Concilio Vaticano II. Il film promuove, spiega il Gruppo Abele, “attraverso la contaminazione di vari generi, la conoscenza della sua figura: partendo dalle sue origini ne ricostruisce il lungo e travagliato percorso di vita, il suo sentire la sofferenza dell’altro e la costante ricerca della pace e della giustizia”.