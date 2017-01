Criminalità organizzata: Jesus, sul numero in uscita l’inchiesta su “Chiesa e ‘ndrangheta”

“Chiesa e ‘ndrangheta. C’è chi dice basta a silenzio e paure”. S’intitola così l’inchiesta che “Jesus”, mensile d’approfondimento e dibattiti sull’attualità religiosa della Periodici San Paolo, pubblica sul numero di gennaio da domani in edicola. A lungo la criminalità organizzata calabrese ha sfruttato i riti religiosi per affermare il proprio potere, fra inchini e infiltrazioni nelle processioni, e non solo al santuario di Polsi, noto per i summit delle famiglie ‘ndranghetiste. Ma dopo le parole del Papa, che nel giugno 2014 a Cassano allo Ionio disse che gli uomini della ‘ndrangheta “non sono in comunione con Dio, sono scomunicati”, qualcosa sta cambiando. “Francesco per la prima volta, più che ai mafiosi, si è rivolto ai vescovi e agli uomini di Chiesa. Da allora vedo le posizioni di alcuni vescovi molto più chiare e determinate contro la criminalità organizzata”, nota Nicola Gratteri, procuratore di Catanzaro.

“La strada è ancora lunga ma l’impegno della Chiesa è di prospettare soluzioni concrete: gli antidoti sono regole severe per i riti, denuncia e formazione”, commenta monsignor Vincenzo Bertolone, arcivescovo di Catanzaro-Squillace e presidente della Conferenza episcopale calabrese. “Proponiamo – prosegue mons. Bertolone – quello che mi piace definire il ‘metodo Puglisi’: legalità e fede. La Chiesa professa con coraggio che, per sconfiggere il male, ciascuno deve fare il proprio dovere fino in fondo. E alla Chiesa si deve chiedere di essere Chiesa, educatrice delle coscienze nello spirito e nell’insegnamento del Vangelo, senza più incertezze né tentennamenti”.