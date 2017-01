Università Cattolica: Roma, domani il presidente Mattarella all’inaugurazione dell’anno accademico

Anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà presente domani all’inaugurazione dell’anno accademico 2016/2017 della sede di Roma dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. La cerimonia inaugurale, in programma alle 11, “sarà preceduta alle 9 dalla celebrazione della Santa Messa, officiata presso la chiesa centrale da mons. Giovanni Angelo Becciu, sostituto per gli Affari generali della Segreteria di Stato di Sua Santità”, si legge in una nota. Alle 11, quindi, nell’auditorium dell’Ateneo, il rettore Franco Anelli pronuncerà il discorso inaugurale cui seguirà la relazione del preside della Facoltà di medicina e chirurgia, Rocco Bellantone. La prolusione, intitolata “Innovazioni nel trattamento dei tumori al cervello: dal laboratorio alla persona. Un percorso di ricerca dalla Johns Hopkins University alla Facoltà di medicina e chirurgia ‘A. Gemelli’ dell’Università Cattolica”, sarà tenuta da Alessandro Olivi, ordinario di neurochirurgia presso l’Ateneo.