Università Cattolica del Perù: nuovo statuto approvato dalla Congregazione per l’educazione cattolica

“La Congregazione per l’educazione cattolica ha approvato di recente il nuovo statuto della Pontificia università cattolica del Perù, portando a termine il percorso di pieno adeguamento della quasi centenaria e prestigiosa istituzione accademica alla costituzione apostolica Ex corde Ecclesiae”. A darne notizia è L’Osservatore Romano, nel numero in uscita domani. L’approvazione – informa il quotidiano della Santa Sede – è avvenuta il 3 novembre scorso, data in cui il cardinale segretario di Stato, Pietro Parolin, ha autorizzato l’università a utilizzare nuovamente i titoli di “pontificia” e “cattolica”. “Questo risultato positivo – si legge nell’articolo – è stato reso possibile grazie all’adozione, da parte dell’assemblea universitaria, di una serie di modifiche allo statuto apportate dalle autorità accademiche in seguito a un intenso dialogo con il dicastero vaticano per l’educazione cattolica e con la segreteria di Stato, allo scopo di recepire le indicazioni dell’Ex corde Ecclesiae”. Prima dell’adozione degli emendamenti, nel settembre 2016, il cardinale prefetto Giuseppe Versaldi, in visita a Lima, aveva illustrato il lavoro condotto e il contenuto delle modifiche allo statuto proposte dalle autorità universitarie. In quella occasione, il porporato aveva messo in rilievo “la collaborazione fra l’équipe del rettorato e i dicasteri della Curia romana, indicandola a esempio di quella capacità di dialogo che Papa Francesco raccomanda come testimonianza cristiana in un mondo lacerato da discordie e divisioni”.