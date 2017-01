Università Cattolica del Perù: il nuovo statuto “frutto di un clima di dialogo e di fiducia”

“La ricerca metodica di ogni ramo del sapere, se condotta in maniera veramente scientifica e secondo le leggi morali, non può mai trovarsi in reale contrasto con la fede”. Questa la “consapevolezza” da cu si è partiti per arrivare all’approvazione del nuovo statuto dell’Università Cattolica del Perù. A spiegarlo è L’Osservatore Romano, nel numero in uscita domani. Il nuovo statuto “frutto di un clima di dialogo e di fiducia” – si precisa nell’articolo – da una parte “salvaguarda la legittima autonomia della istituzione accademica e, dall’altra, permette all’ispirazione cristiana, che la definisce come cattolica, di arricchire l’ambito della conoscenza e di tradurre la verità in opere di bene secondo il necessario riferimento etico”, come ricordava Giovanni Paolo II: “Se esiste il diritto di essere rispettati nel proprio cammino di ricerca della verità, esiste ancora prima l’obbligo morale grave per ciascuno di cercare la verità e di aderirvi una volta conosciuta”. Fondata nel 1917 con il sostegno dell’arcivescovo di Lima, monsignor Pedro Manuel García y Naranjo, per l’insegnamento delle scienze e delle lettere ispirato alla fede cattolica, l’ateneo annovera nell’assemblea universitaria cinque vescovi rappresentanti della Conferenza episcopale peruviana (Cep), mentre il presidente della Cep ricopre di ufficio l’incarico di gran cancelliere. Tuttavia, “proprio per facilitare la realizzazione di quanto approvato dall’assemblea universitaria”, Papa Francesco ha nominato gran cancelliere per i prossimi cinque anni lo stesso cardinale prefetto Versaldi. Il “proficuo e rispettoso legame con la Santa Sede” è inoltre confermato dal processo di nomina del rettore il quale, “liberamente scelto dall’assemblea universitaria, viene poi confermato dalla Congregazione per l’educazione cattolica secondo i criteri comunemente accettati e corrispondenti a tutti gli atenei cattolici nel mondo”.