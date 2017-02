Tv2000: Kemioamiche. Masetti (Gemelli), “il tumore fa paura ma aiuta a mettere in fila le priorità”

“Questo programma insegna a condividere la malattia e a non subirla”. Lo ha detto Riccardo Masetti, direttore della Chirurgia Senologica del Policlinico Gemelli, durante la conferenza di presentazione del docureality “Kemioamiche”, girato nel suo reparto. “Anche questo – ha continuato – è un modo per mettere al centro il malato delle cure attraverso i fatti. Il tumore è ancora un argomento che fa paura, quindi ringrazio chi ha investito risorse per realizzarlo. Ringrazio tutti ma soprattutto le pazienti ‘Kemioamiche'”. “Il tumore – ha concluso – è una sfida che fa paura a tutti ma è anche una opportunità per rimettere in ordine le priorità”. Chi si è augurato che presto vengano somministrati farmaci innovativi capaci di non far cadere più i capelli è Giovanni Scambia, direttore Polo Scienza della salute della donna e del bambino. “La perdita dei capelli – ha detto – per la chemioterapia potrebbe sembrare banale ma non lo è. Come centro di ricerca ci auguriamo di trovare presto una cura che non abbia questa conseguenza durissima”.