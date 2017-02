Tv2000: Kemioamiche. Lorenzin (ministro della Salute), “un reality che ha utilità sociale”

“Tutte le donne protagoniste hanno avuto molto coraggio e anche come ministro ho avuto la conferma che nella lotta al tumore al seno c’è un grande bisogno di testimonianza e di coraggio”. Lo ha detto il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, questo pomeriggio durante la presentazione al Policlinico Gemelli del docureality “Kemioamiche”, trasmissione in sei puntate prodotto da Kimera Produzioni per Tv2000 e Real Time. “Credo – ha aggiunto – che il programma sarà un grande strumento di prevenzione, prima arma di lotta contro il cancro. Scoprire di avere un tumore sei mesi e un anno prima fa la differenza. Oggi possiamo fare tantissimo grazie alla ricerca e al passaparola ed è molto importante non avere paura della prevenzione. Ci sono purtroppo regioni in cui l’aderenza alla prevenzione è bassissima e i numeri della mortalità invece sono più alti purtroppo”. “Sono entusiasta – ha sottolineato – perché è un reality che ha un’utilità sociale in un periodo in un cui è difficile trovare in televisione reality del genere. Inoltre avvicina anche i giovani a questi argomenti”. Concludendo, il ministro ha accennato alle nuove cure per i pazienti oncologici e in particolare alle risorse stanziate dal dicastero: “Sono contenta – ha concluso – di arrivare alla giornata della prevenzione il prossimo 4 febbraio dopo aver realizzato il fondo per i farmaci biologici, in cui tra l’altro ne abbiamo inseriti di nuovi”.