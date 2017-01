Tv2000: format Kemioamiche. Salvo (autrice), “idea mi è venuta mentre facevo la chemio”. “Messaggio di positività”

“L’idea del format mi è venuta mentre facevo la chemioterapia due anni fa”. Lo ha detto Chiara Salvo, autrice della serie “Kemioamiche”, presentata oggi al Policlinico Gemelli di Roma. “Anch’io – ha raccontato – ho vissuto il tumore al seno con tutto ciò che ne consegue. Ho pensato che era necessario raccontare tutte quelle storie che si ascoltano nel reparto, per la carica di umanità che trasportano. Per la realizzazione – ha spiegato – abbiamo impiegato un anno e mezzo, raccontando le storie dal giorno zero fino alla rinascita con la ricrescita dei capelli”. L’autrice ha affermato che non è stato difficile convincere le protagoniste. “Sicuramente – ha detto – molto ha aiutato che anch’io fossi dalla loro parte, che anch’io avessi attraversato i loro stessi drammi e dubbi”. Nel docureality sono stati coinvolti anche i mariti e i figli delle pazienti. “Abbiamo voluto che anche loro partecipassero per dare voce a chi sta vicino di solito le donne”. Riguardo al rischio di incappare nella critica di aver confezionato un programma che specula sul dolore, l’autrice e Ceo di Kimera Produzioni ha risposto: “Abbiamo chiesto il consenso a tutte le protagoniste più volte a riprendere i momenti della malattia e della cura. Anche quando dovevano radere la testa. Penso che a prevaricare sia il messaggio di positività per tutte le persone che ora stanno soffrendo e tutti coloro che stanno loro accanto. Il nostro è un tentativo per dare un messaggio di prevenzione e resilienza”, ha concluso.